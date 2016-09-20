Пассажиры Хабаровского аэропорта были эвакуированы из-за двух сумок с игрушками

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ХАБАРОВСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Хабаровский аэропорт возобновил работу в штатном режиме после эвакуации пассажиров из-за двух бесхозных сумок с игрушками. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс- службы аэропорта Марина Кравченко.
"Всего из здания аэропорта было эвакуировано более тысячи пассажиров. Причиной эвакуации стали две бесхозные сумки в зоне выдачи багажа в терминале внутренних авиалиний. В 10 часов утра (03:00 мск) взрывотехники дали отбой, не обнаружив в сумках ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств. В сумках оказались детские игрушки", - сказала Кравченко.
Задержка регистрации на пять рейсов составила от 30 до 60 минут, прилетающий рейс из Якутска был принят в международном терминале аэропорта. Задержанный к вылету рейс "Аэрофлота" в Москву после повторной процедуры регистрации и досмотра вылетел в пункт назначения.
"Аэропорт работает в штатном режиме", - отметила Кравченко.