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Пассажиры Хабаровского аэропорта были эвакуированы из-за двух сумок с игрушками

Происшествия
20 сентября, 5:28 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Всего из здания аэропорта было эвакуировано более тысячи пассажиров
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ХАБАРОВСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Хабаровский аэропорт возобновил работу в штатном режиме после эвакуации пассажиров из-за двух бесхозных сумок с игрушками. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс- службы аэропорта Марина Кравченко.

"Всего из здания аэропорта было эвакуировано более тысячи пассажиров. Причиной эвакуации стали две бесхозные сумки в зоне выдачи багажа в терминале внутренних авиалиний. В 10 часов утра (03:00 мск) взрывотехники дали отбой, не обнаружив в сумках ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств. В сумках оказались детские игрушки", - сказала Кравченко.

Задержка регистрации на пять рейсов составила от 30 до 60 минут, прилетающий рейс из Якутска был принят в международном терминале аэропорта. Задержанный к вылету рейс "Аэрофлота" в Москву после повторной процедуры регистрации и досмотра вылетел в пункт назначения.

"Аэропорт работает в штатном режиме", - отметила Кравченко.

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