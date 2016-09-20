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Кит, запутавшийся в сетях на севере Сахалина, вероятно, освободился от них сам

Происшествия
20 сентября, 5:42 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Ранее стало известно, что на северо-востоке Сахалина был замечен серый кит, запутавшийся в рыболовных снастях, район был осмотрен с помощью беспилотного летательного аппарата
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© EPA/ALBERTO ORTIZ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Специалисты предполагают, что кит, запутавшийся в сетях на севере Сахалина, освободился от них самостоятельно, сообщается на сайте Росприроднадзора.

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Серый кит запутался в сетях у берегов Сахалина

"После сообщения о том, что у южной косы залива Пильтун на северо-востоке Сахалина был замечен серый кит, запутавшийся в рыболовных снастях, район был осмотрен с помощью беспилотного летательного аппарата. По результатам облетов кит обнаружен не был. По мнению ученых, высока вероятность того, что кит смог выпутаться из промысловых снастей", - говорится в сообщении.

По данным сайта, дополнительно было исследовано побережье бухты Пильтун. Специалисты обнаружили брошенные сети, рыболовные снасти. Вероятнее всего их выбросило на берег штормом, или они брошены рыбаками на береговых рыболовных станах в прошлом году, так как в настоящее время организованный лов в заливе не ведется. Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора следит за развитием событий и находится на оперативной связи со всеми организациями, участвующими в наблюдении за районом происшествия.

12 сентября в районе южной косы залива Пильтун на северо-востоке Сахалина группа ученых увидела в море серого кита, буксирующего за собой сеть с множеством поплавков. Кит с небольшой скоростью двигался с севера на юг примерно в 500 метрах от берега. В последующие дни этого кита наблюдатели больше не видели.

Серый кит считается одним из древнейших млекопитающих - возраст вида насчитывает около 30 миллионов лет. Серые киты охотско-корейской популяции внесены в Красную книгу Российской Федерации как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

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