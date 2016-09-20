Жители Забайкалья пытались продать ЦРУ выдуманные военные тайны

ЧИТА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Два жителя города Борзя в Забайкальском крае пытались получить от Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США деньги за якобы секретную информацию, придуманную ими самими.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в региональном УФСБ.

"В 2015 году житель Борзи 1993 года рождения оставил на сайте ЦРУ обращение, в котором предложил продать американской разведке секретную информацию о вооруженных силах России. Вскоре он получил ответ: разведка "клюнула", всерьез восприняла предложение и начала задавать вопросы, в частности, о режиме на военных объектах. Правда, о деньгах представители ЦРУ на тот момент решили умолчать", - сказали в управлении.

Тогда предприимчивый молодой человек, который работал программистом и реальными военными секретами не обладал, обратился к приятелю 1996 года рождения, проходившему срочную службу в одной из воинских частей. Солдат секретов тоже не знал, и тогда друзья стали отправлять в ЦРУ придуманные истории.

"ФСБ России вынесла молодым людям официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления. Оснований для возбуждения уголовного дела в данном случае нет, так как жители Борзи носителями реальных секретов не являются. Но и предостережения оказалось достаточно, чтобы они прекратили переписку с ЦРУ", - добавили в ведомстве, отметив, что удивлены, как американская разведка заинтересовалась информацией из столь сомнительного источника.