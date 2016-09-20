В Нью-Йорке арестован владелец беспилотника, рухнувшего на Манхэттене

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Полиция города Нью-Йорк арестовала мужчину за противозаконное управление беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в небе над Манхэттеном. Беспилотник разбился в понедельник на пересечении Седьмой авеню и 45-й улицы. Никто не пострадал, сообщила газета Daily News.
По ее сведениям, 22-летнему Гонсало Медине предъявлены обвинения в противозаконном и опасном управлении БПЛА.
В Нью-Йорке приняты дополнительные меры безопасности в связи с проведением сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ее работе примут участие более 130 глав государств и правительств, а также десятки министров иностранных дел, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова. Как сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в общей сложности с 19 по 26 сентября в штаб-квартире Объединенных Наций на полях сессии пройдут более 500 мероприятий, а также около 1,1 тыс. двусторонних встреч.
Как сообщило на прошлой неделе Федеральное авиационное управление (ФАУ), количество операторов БПЛА превышает в Соединенных Штатах 550 тысяч. Прогнозируется, что к 2020 году этот показатель превысит 1,3 млн.