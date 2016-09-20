Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Нью-Йорке арестован владелец беспилотника, рухнувшего на Манхэттене

Происшествия
20 сентября, 7:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Как сообщает газета Daily News, 22-летнему Гонсало Медине предъявлены обвинения в противозаконном и опасном управлении БПЛА
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Полиция города Нью-Йорк арестовала мужчину за противозаконное управление беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в небе над Манхэттеном. Беспилотник разбился в понедельник на пересечении Седьмой авеню и 45-й улицы. Никто не пострадал, сообщила газета Daily News.

По ее сведениям, 22-летнему Гонсало Медине предъявлены обвинения в противозаконном и опасном управлении БПЛА.

В Нью-Йорке приняты дополнительные меры безопасности в связи с проведением сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ее работе примут участие более 130 глав государств и правительств, а также десятки министров иностранных дел, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова. Как сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в общей сложности с 19 по 26 сентября в штаб-квартире Объединенных Наций на полях сессии пройдут более 500 мероприятий, а также около 1,1 тыс. двусторонних встреч.

Как сообщило на прошлой неделе Федеральное авиационное управление (ФАУ), количество операторов БПЛА превышает в Соединенных Штатах 550 тысяч. Прогнозируется, что к 2020 году этот показатель превысит 1,3 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сборная России обыграла команду Северной Америки в матче Кубка мира
2
США намерены пересмотреть перспективы сотрудничества с РФ по Сирии
3
Руководитель украинской организации "Оплот" Жилин застрелен в Подмосковье
4
Конвой в Сирии подвергся авиаудару, а не артобстрелу, утверждают в США
5
Сирийская армия отразила наступление боевиков в Алеппо
6
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвиняет ВТБ в совершении фиктивных сделок
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама