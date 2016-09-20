Количество погибших в результате крушения парома в Таиланде достигло 26 человек

БАНГКОК, 20 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 26 человек погибли и 50 получили ранения после крушения речного парома 18 сентября неподалеку от города Аюттхая в центральной части Таиланда. Об этом во вторник сообщает местная полиция.

По данным правоохранительных органов, трое пассажиров парома все еще числятся пропавшими без вести. Спасатели ведут их поиск.

Ранее сообщалось о 18 погибших в результате крушения.

Перегруженный паром, перевозивший около 150 человек по реке Чаопрайя, ударился об опору моста и затонул примерно в 80 км от Бангкока. Судно было зафрахтовано группой мусульманских паломников, возвращавшихся из Аюттхаи в Бангкок после религиозной церемонии.

Рулевой судна задержан правоохранительными органами. Как сообщили в полиции, ему предъявлены обвинения в перевозке пассажиров без соответствующей лицензии, а также халатности, в результате которой погибли люди.