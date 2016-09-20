Около шести тысяч кустов конопли уничтожили в Подмосковье

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Полицейские уничтожили в Луховицком районе Подмосковья около шести тысяч кустов конопли. Об этом во вторник ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, на территории Московской области проходит оперативно-профилактическая операция "Мак", направленная на выявление незаконных посевов мака, конопли, а также задержание сбытчиков наркотиков и уничтожение дикорастущих наркотических растений.

"В ходе рейда сотрудниками полиции ОМВД России по Луховицкому району на территории поселка Белоомут обнаружен участок с дикорастущей коноплей площадью 10 соток. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством марихуаной", - сказала она.

Общее количество уничтоженных растений составило 5,8 тыс. кустов.