Около шести тысяч кустов конопли уничтожили в Подмосковье

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Полицейские уничтожили в Луховицком районе Подмосковья около шести тысяч кустов конопли. Об этом во вторник ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, на территории Московской области проходит оперативно-профилактическая операция "Мак", направленная на выявление незаконных посевов мака, конопли, а также задержание сбытчиков наркотиков и уничтожение дикорастущих наркотических растений.
"В ходе рейда сотрудниками полиции ОМВД России по Луховицкому району на территории поселка Белоомут обнаружен участок с дикорастущей коноплей площадью 10 соток. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством марихуаной", - сказала она.
Общее количество уничтоженных растений составило 5,8 тыс. кустов.