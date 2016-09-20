Танкер с украинско-филиппинским экипажем столкнулся с кораблем ВМС Филиппин в Тихом океане

ХАНОЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Либерийский танкер Tasco столкнулся с кораблем ВМС Филиппин вблизи филиппинского города Замбоанга.

Об этом сообщил филиппинский портал GMA News.

Инцидент произошел в ночь на вторник примерно в 1 км от пирса. Отмечается, что на борту танкера находился украинско-филиппинский экипаж. По предварительным данным, никто не пострадал.

При этом корабль ВМС Филиппин, как сообщается, получил незначительные повреждения. Ведется расследование инцидента.