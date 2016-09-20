На востоке Москвы задержан подозреваемый в торговле поддельными сигаретами

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на востоке Москвы подозреваемого в продаже 10,5 тыс. пачек поддельных сигарет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московской полиции.
"Полицейские задержали 23-летнего безработного уроженца Саратовской области за реализацию контрафактных сигарет в количестве 10,5 тыс. пачек", - сказал собеседник агентства, отметив, что молодой человек подозревается в сбыте табачной продукции без специальных федеральных марок на сумму около 500 тыс. рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ"). С подозреваемого взято обязательство о явке.
Полиция устанавливает каналы поступления и производства контрафактной табачной продукции.