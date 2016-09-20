Сумма взятки в деле экс-главы Карелии Нелидова увеличена до 5,5 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Следствие увеличило до 5,5 млн рублей сумму взятки в деле экс-главы Карелии и бывшего директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова. Об этом сообщил во вторник судья Верховного суда республики Александр Зайцев при рассмотрении ходатайства о продлении срока ареста Нелидова до 23 декабря. Ранее сообщалось, что Нелидов обвиняется в получении взятки в 1,1 млн рублей.

"Нелидов около здания музея с целью достижения своей преступной цели подтвердил (предпринимателю - прим. ТАСС) Остротенок, что ее договоренность с Романовым (прим. - на тот момент советник директора музея) о взятке и ее размере остается в силе и потребовал от нее передачи ему лично взятки в размере 1,1 млн рублей ежемесячно... с мая по сентябрь (в 2015 году). Всего 5,5 млн рублей, что является особо крупным размером", - сказал Зайцев, зачитывая материалы уголовного дела.

По версии следствия, деньги от предпринимателя предназначались за беспрепятственное ведение коммерческой деятельности на территории музея-заповедника "Кижи". Всего Нелидов в 2015 году, по данным следователей, при посредничестве советника музея "Кижи" Ивана Романова получил от Остротенок 4,6 млн рублей.

Справка Андрей Нелидов возглавлял Карелию с 2010 по 2012 год, в мае 2012 года ушел в отставку по собственному желанию. В январе 2013 года возглавил музей-заповедник "Кижи". Это кадровое решение вызвало протесты сотрудников музея и общественности, в Петрозаводске прошло два митинга за его отставку.

Нелидову предъявлено обвинение по ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", которая предполагает лишение свободы на срок до 15 лет. Романову предъявлено обвинение по ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве", бывший советник директора музея "Кижи" также является подсудимым по делу о педофилии. Все уголовные дела объединены в одно производство.

Нелидов был задержан 24 сентября 2015 года в своей квартире в Петрозаводске по подозрению в получении взятки в 500 тыс. рублей. На следующий день его арестовал суд. Следствие требует от ВС Карелии продлить срок ареста обвиняемому до 23 декабря, защита Нелидова просит отпустить его под залог в пять млн рублей или поместить под домашний арест.

Нелидов возглавлял Карелию с 2010 по 2012 год, в мае 2012 года ушел в отставку по собственному желанию. В январе 2013 года возглавил музей-заповедник "Кижи". Это кадровое решение вызвало протесты сотрудников музея и общественности, в Петрозаводске прошло два митинга за его отставку.