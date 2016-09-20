Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: на востоке Ливии разбился военный вертолет, пять человек погибли

Происшествия
20 сентября, 10:08 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
Среди погибших - высокопоставленный ливийский офицер полковник Идрис Юнус Дрисси
Материал из 1 страницы

КАИР, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Пять человек погибли во вторник в результате крушения военного вертолета на востоке Ливии в районе города Тобрук. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, всего на борту машины находились семь человек, двоим удалось выжить.

Вертолет направлялся из Рас-Лануфа в Тобрук и упал на подлете к военной базе. Среди погибших - высокопоставленный ливийский офицер полковник Идрис Юнус Дрисси, возглавлявший Управление Верховного главнокомандующего ливийских ВС, его супруга и сын, а также двое сопровождавших их лиц.

Причины крушения вертолета выясняются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Ливия
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Конвой в Сирии подвергся авиаудару, а не артобстрелу, утверждают в США
2
Жители Львовской области требуют вернуть Виктора Януковича
3
На Джима Керри подали в суд за причастность к смерти бывшей девушки
4
Ученые Китая и Канады провели эксперименты по квантовой телепортации в городских кварталах
5
СК назвал приоритетную версию убийства главы украинской организации "Оплот"
6
СМИ: ЦБ предлагает обязать бюджетников использовать карты "Мир"
7
Жители Забайкалья пытались продать ЦРУ выдуманные военные тайны
Темы дня
Реклама