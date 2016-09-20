СМИ: на востоке Ливии разбился военный вертолет, пять человек погибли

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КАИР, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Пять человек погибли во вторник в результате крушения военного вертолета на востоке Ливии в районе города Тобрук. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, всего на борту машины находились семь человек, двоим удалось выжить.
Вертолет направлялся из Рас-Лануфа в Тобрук и упал на подлете к военной базе. Среди погибших - высокопоставленный ливийский офицер полковник Идрис Юнус Дрисси, возглавлявший Управление Верховного главнокомандующего ливийских ВС, его супруга и сын, а также двое сопровождавших их лиц.
Причины крушения вертолета выясняются.