Вылетевший в Москву Boeing вернулся в Норильск из-за сработавшего датчика

ФТС задержала партию из более чем 40 телефонов iPhone 7Экономика и бизнес 20 сентября, 11:59
Власти Сочи объявили режим повышенной готовности к сильным осадкамПроисшествия 20 сентября, 11:51
"Транснефть" в течение месяца заполнит нефтью трубопровод Куюмба - ТайшетТЭК 20 сентября, 11:50
СМИ: на севере Йемена в результате авианалета коалиции погибли 12 детейМеждународная панорама 20 сентября, 11:46
Бутылка с посланием с берега Шотландии спустя 15 лет достигла острова БелыйВ стране 20 сентября, 11:39
Самолет Saudi Airlines изолирован в аэропорту Манилы из-за возможной угрозыПроисшествия 20 сентября, 11:35
ВТБ прокомментировал претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами СШАЭкономика и бизнес 20 сентября, 11:31
Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебрыМосква 20 сентября, 11:22
"Объединенная вагонная компания" открывает представительство в СШАЭкономика и бизнес 20 сентября, 11:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Самолет Boeing-737, следовавший рейсом Норильск - Москва, вернулся в аэропорт Алыкель после вылета из-за сработавшего датчика, никто не пострадал. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
"Самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета Алыкель через некоторое время после вылета. Сработал один из датчиков. Никто не пострадал. На его борту находился 61 человек", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании NordStar. В самой компании информацию об этом пока не подтвердили.
Пассажиры рейса отправлены в Москву другим бортом.