Вылетевший в Москву Boeing вернулся в Норильск из-за сработавшего датчика

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Самолет Boeing-737, следовавший рейсом Норильск - Москва, вернулся в аэропорт Алыкель после вылета из-за сработавшего датчика, никто не пострадал. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета Алыкель через некоторое время после вылета. Сработал один из датчиков. Никто не пострадал. На его борту находился 61 человек", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании NordStar. В самой компании информацию об этом пока не подтвердили.

Пассажиры рейса отправлены в Москву другим бортом.