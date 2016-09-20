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Вылетевший в Москву Boeing вернулся в Норильск из-за сработавшего датчика

Происшествия
20 сентября, 10:07 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, сентября. /ТАСС
На борту находился 61 человек, никто не пострадал
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© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Самолет Boeing-737, следовавший рейсом Норильск - Москва, вернулся в аэропорт Алыкель после вылета из-за сработавшего датчика, никто не пострадал. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета Алыкель через некоторое время после вылета. Сработал один из датчиков. Никто не пострадал. На его борту находился 61 человек", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании NordStar. В самой компании информацию об этом пока не подтвердили.

Пассажиры рейса отправлены в Москву другим бортом.

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