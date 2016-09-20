СК назвал приоритетную версию убийства главы украинской организации "Оплот"

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Следствие считает приоритетной версией убийства лидера украинской общественной организации "Оплот" Евгения Жилина коммерческую деятельность.
"Следствием отрабатывается ряд версий совершенного преступления. Приоритетной является коммерческая деятельность, а также не исключаются личные неприязненные отношения", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
Жилин был застрелен накануне в ресторане "Ветерок" в коттеджном поселке "Горки-2", его товарищ Андрей Козырев был ранен.
"Как следует из показаний раненого, встреча в ресторане была назначена с целью решения вопросов бизнеса. В настоящее время данная информация проверяется", - пояснила Врадий.
"В ходе допросов свидетелей установлено, что так называемый киллер ожидал потерпевших за соседним столом около 20 минут. После того, как мужчины пришли в ресторан и сделали заказ, киллер подошел и произвел в них серию выстрелов", - рассказала Врадий. По ее словам, убийца был тщательно загримирован, у него были накладные усы, спортивные очки с антибликовыми желтыми стеклами, на голове - глубоко посаженная панама, за плечами рюкзак.
"В ходе осмотра места происшествия изъяты три гильзы, одна пуля и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Назначены судебно-медицинская, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы", - добавила Врадий.
Известно, что нападавший действовал в одиночку и скрылся с места преступления на иномарке. Жилин от полученного огнестрельного ранения в голову скончался на месте, Козырев был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц"), ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").
Жилин - общественный деятель, председатель Харьковской общественной организации "Оплот" и руководитель структур корпорации "Оплот". Получил широкую известность на Украине в конце 2013 года - начале 2014 года как противник и критик "евромайдана".
По некоторым данным, после февральских событий в Киеве он вынужден был покинуть страну в связи с угрозой уголовного преследования.