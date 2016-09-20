На западе Москвы мужчина угрожает выпрыгнуть из окна квартиры в многоэтажке

ФТС задержала партию из более чем 40 телефонов iPhone 7Экономика и бизнес 20 сентября, 11:59
Власти Сочи объявили режим повышенной готовности к сильным осадкамПроисшествия 20 сентября, 11:51
"Транснефть" в течение месяца заполнит нефтью трубопровод Куюмба - ТайшетТЭК 20 сентября, 11:50
СМИ: на севере Йемена в результате авианалета коалиции погибли 12 детейМеждународная панорама 20 сентября, 11:46
Бутылка с посланием с берега Шотландии спустя 15 лет достигла острова БелыйВ стране 20 сентября, 11:39
Самолет Saudi Airlines изолирован в аэропорту Манилы из-за возможной угрозыПроисшествия 20 сентября, 11:35
ВТБ прокомментировал претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами СШАЭкономика и бизнес 20 сентября, 11:31
Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебрыМосква 20 сентября, 11:22
"Объединенная вагонная компания" открывает представительство в СШАЭкономика и бизнес 20 сентября, 11:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мужчина угрожает выпрыгнуть из окна квартиры на десятом этаже в жилом доме в Олимпийской деревне на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
"Житель квартиры дома 6 на Мичуринском проспекте угрожает выпрыгнуть из окна десятого этажа. Он при закрытой в квартиру двери периодически подходит и садится на подоконник, свесив ноги на улицу", - сказал собеседник агентства.
На место ЧП прибыли сотрудники полиции, спасатели и бригада скорой помощи. С мужчиной пытаются вести переговоры. По предварительным данным, он находится в неадекватном состоянии.