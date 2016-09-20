На западе Москвы мужчина угрожает выпрыгнуть из окна квартиры в многоэтажке

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мужчина угрожает выпрыгнуть из окна квартиры на десятом этаже в жилом доме в Олимпийской деревне на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Житель квартиры дома 6 на Мичуринском проспекте угрожает выпрыгнуть из окна десятого этажа. Он при закрытой в квартиру двери периодически подходит и садится на подоконник, свесив ноги на улицу", - сказал собеседник агентства.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции, спасатели и бригада скорой помощи. С мужчиной пытаются вести переговоры. По предварительным данным, он находится в неадекватном состоянии.