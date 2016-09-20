СМИ: военный вертолет потерпел крушение в Греции

АФИНЫ, 20 сентября. /ТАСС/. Военный вертолет Apache упал во вторник утром на севере Греции. Оба пилота, находившиеся на его борту, выжили. Об этом сообщило Афинско-Македонское агентство новостей.

По его данным, инцидент произошел в районе девяти часов утра по местному времени (совпадает с московским).