Арест экс-главы Карелии Нелидову по делу о взятке продлен до 23 декабря

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Верховный суд Карелии продлил до 23 декабря арест экс-главе республики и бывшему директору музея "Кижи" Андрею Нелидову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следователя по особо важным делам удовлетворить. Продлить срок содержания по стражей обвиняемого Нелидова Андрея Витальевича на три месяца, всего до 15 месяцев, то есть до 23 декабря включительно. Ходатайства адвокатов об изменении меры пресечения оставить без удовлетворения", - сказал судья Александр Зайцев.

Нелидов и его адвокаты просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в 5 млн рублей. Следователь и прокурор требовали продлить арест обвиняемого на три месяца до 23 декабря, так как Нелидов может воспрепятствовать производству по уголовному делу.

По версии следствия, Нелидов получил через посредника взятки на сумму 5,5 млн рублей от бизнесмена за право вести коммерческую деятельность на территории музея-заповедника "Кижи". Уголовное дело в отношении Нелидова возбуждено по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Экс-чиновник был задержан 24 сентября 2015 года в своей квартире в Петрозаводске по подозрению в получении взятки в 500 тыс. рублей, а на следующий день суд заключил его под стражу.

Андрей Нелидов возглавлял Карелию с 2010 по 2012 год, в мае 2012 года ушел в отставку по собственному желанию. В январе 2013 года возглавил музей-заповедник "Кижи". Это кадровое решение вызвало протесты сотрудников музея и общественности, в Петрозаводске прошло два митинга за его отставку с этой должности.

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