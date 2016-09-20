Полиция и спасатели уговорили мужчину не прыгать из окна жилого дома на западе Москвы

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция и спасатели уговорили не прыгать мужчину из окна квартиры на десятом этаже жилого дома в Олимпийской деревне на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
Ранее сообщалось, что житель квартиры дома 6 на Мичуринском проспекте угрожал выпрыгнуть из окна десятого этажа. Он при закрытой в квартиру двери периодически подходил к окну и садился на подоконник, свесив ноги на улицу.
"В ходе переговоров полицейские и спасатели уговорили мужчину не прыгать из окна. Когда он открыл двери квартиры, его передали врачам скорой помощи для проверки его состояния", - сказал собеседник агентства.