Самолет Saudi Airlines изолирован в аэропорту Манилы из-за возможной угрозы

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ХАНОЙ, СИНГАПУР, 20 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Saudi Airlines изолирован в аэропорту Манилы после сообщения пилота о том, что он находится "под угрозой". Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным агентства, информацию об изоляции самолета подтвердило руководство гражданской авиации Филиппин.
Кроме того, на место направились руководители правоохранительных органов.
Вместе с тем, причины инцидента остаются пока не ясными.
BREAKING Saudi Airlines #SV872 under threat is isolated at Manila airport https://t.co/hooGwp1KvN pic.twitter.com/JbE6Dx4ssc— AIRLIVE.net (@airlivenet) 20 сентября 2016 г.