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В Дагестане в отношении министра ЖКХ возбудили дело за неисполнение решения суда

Происшествия
20 сентября, 11:44 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 20, сентября. /ТАСС
За неисполнение требований исполнительного документа в установленный срок приставами ранее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей
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МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Приставы в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ибрагима Казибекова за неисполнение решения суда. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель пресс-службы управления ФССП (Федеральная служба судебных приставов - прим. ТАСС) по Дагестану.

"Уголовное дело возбуждено дознавателем управления по признакам преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ ("Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта")", - отметил собеседник.

По его словам, на исполнении у приставов находится исполнительный лист о необходимости предоставления министерством единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения гражданину, выданный Советским районным судом Махачкалы.

"В рамках исполнительного производства должнику неоднократно направлялись требования об исполнении решения суда, вступившего в законную силу 14.11.2012 года, вручались предупреждения об уголовной ответственности. Однако должник решение суда не исполнил", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что за неисполнение требований исполнительного документа в установленный срок приставами ранее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей.

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