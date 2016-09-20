Власти Сочи объявили режим повышенной готовности к сильным осадкам

СОЧИ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Экстренные службы курорта Сочи переведены в режим повышенной готовности из-за неблагоприятного прогноза погоды на ближайшие сутки. Об этом во вторник на заседании комиссии по ГО и ЧС сообщил глава города Анатолий Пахомов.

"Утром 21 сентября в Сочи ожидается сильный дождь и порывистый ветер до 26 метров в секунду. Поручаю организовать круглосуточный штаб, дежурства бригад коммунальных предприятий и службы спасения", - сказал мэр.

Особое внимание будет уделено мониторингу уровня воды в горных реках. Сильные осадки могут привести к подтоплениям низменных территорий. В Сочи также будет проведена проверка экстренной сигнализации. Через обращения на телеканалах и радиостанциях жителям рекомендуется воздержаться от использования личного транспорта, при звуках сирены быть готовым к эвакуации.

Ранее ТАСС сообщал, что ливни уже стали причиной подтоплений придомовых территорий в Анапе и Новороссийске. "Транснефть" ожидает шторм в порту Новороссийска, пока отгрузка нефти идет по графику, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин. "Погода в Новороссийске остается неустойчивой. К концу дня прогнозируют шторм, в настоящее время отгрузка идет по графику как и в остальных портах", - сказал он, добавив, что опаздывающих танкеров нет.