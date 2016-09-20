Что известно о секте "Аум синрикё"

20 сентября Верховный суд РФ запретил деятельность секты "Аум синрикё" на территории России. Ранее выяснилось, что эта организация три года занималась сбором средств в РФ через интернет. Что известно о секте - в материале ТАСС.

"Высшая истина"

Название "Аум синрикё" можно перевести как "учение истины". На английский "Аум синрикё" часто переводится как "Supreme truth", то есть "высшая истина".

Секта была основана японцем Сёко Асахарой в 1987 году.

Первую крупную атаку секта совершила в ночь на 28 июня 1994 года в городе Мацумото (префектура Нагано). Тогда было распылено нервно-паралитическое вещество зарин. В результате погибли восемь человек, еще порядка 200 пострадали (из них 58 получили тяжелые отравления). Следствие установило, что атака была проведена с целью сорвать оглашение вердикта в деле о финансовых махинациях "Аум Синрикё".

Но мировую известность организация получила в 1995 году, когда адепты секты распылили нервно-паралитический газ зарин в токийском метро. В результате теракта погибли 13 человек, около шести тысяч пострадали.

Асахара был приговорен к смертной казни в 2004 году и в настоящее время ожидает исполнения приговора вместе с несколькими другими руководителями организации. В общей же сложности к различным срокам тюремного заключения были приговорены более 180 членов секты.

В настоящее время приверженцы формально прекратившей свое существование секты пытаются дистанцироваться от совершенных преступлений и от личности Асахары.

Часть их легально продолжает свою деятельность в Японии в двух организациях под названием "Алеф" и "Хикари-но Ва", находясь под гласным надзором полиции.

Против "грешников"

Учение Сёко Асахары было основано на ожидании конца света и необходимости уничтожить всех "грешников".

Помимо терактов, секту подозревали в насильном удержании людей, вымогательстве денег и убийствах.

Есть подозрения, что сектанты пытались создать биологическое оружие и даже приобрести компоненты для ядерной бомбы.

Факты о лидере

Сёко Асахара в 1990 году создал политическую партию, рассчитывая удачно выступить на парламентских выборах и стать премьер-министром. Однако эти планы провалились.

По некоторым данным, Асахара в 1998 году передал Далай-Ламе XIV $1,2 млн, за что получил его поддержку.

Деятельность в России

В апреле сообщалось, что МВД проверяет 44 россиянина на причастность к "Аум Синрикё". Они были задержаны в Черногории.

Кроме того, в Санкт-Петербурге по подозрению в связях с сектой были арестованы около 10 человек.