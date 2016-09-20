Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Что известно о секте "Аум синрикё"

Происшествия
20 сентября, 13:00 UTC+3
Верховный суд РФ запретил деятельность организации, которая устраивала теракты и, возможно, пыталась создать биологическое и ядерное оружие
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Clark Jones

20 сентября Верховный суд РФ запретил деятельность секты "Аум синрикё" на территории России. Ранее выяснилось, что эта организация  три года занималась сбором средств в РФ через интернет. Что известно о секте - в материале ТАСС.

"Высшая истина"

  • Название "Аум синрикё" можно перевести как "учение истины". На английский "Аум синрикё" часто переводится как "Supreme truth", то есть "высшая истина".
  • Секта была основана японцем Сёко Асахарой в 1987 году.
  • Первую крупную атаку секта совершила в ночь на 28 июня 1994 года в городе Мацумото (префектура Нагано). Тогда было распылено нервно-паралитическое вещество зарин. В результате погибли восемь человек, еще порядка 200 пострадали (из них 58 получили тяжелые отравления). Следствие установило, что атака была проведена с целью сорвать оглашение вердикта в деле о финансовых махинациях "Аум Синрикё".
  • Но мировую известность организация получила в 1995 году, когда адепты секты распылили нервно-паралитический газ зарин в токийском метро. В результате теракта погибли 13 человек, около шести тысяч пострадали.
  • Асахара был приговорен к смертной казни в 2004 году и в настоящее время ожидает исполнения приговора вместе с несколькими другими руководителями организации. В общей же сложности к различным срокам тюремного заключения были приговорены более 180 членов секты.
  • В настоящее время приверженцы формально прекратившей свое существование секты пытаются дистанцироваться от совершенных преступлений и от личности Асахары.
  • Часть их легально продолжает свою деятельность в Японии в двух организациях под названием "Алеф" и "Хикари-но Ва", находясь под гласным надзором полиции.

Против "грешников"

  • Учение Сёко Асахары было основано на ожидании конца света и необходимости уничтожить всех "грешников".
  • Помимо терактов, секту подозревали в насильном удержании людей, вымогательстве денег и убийствах.
  • Есть подозрения, что сектанты пытались создать биологическое оружие и даже приобрести компоненты для ядерной бомбы.

Факты о лидере

  • Сёко Асахара в 1990 году создал политическую партию, рассчитывая удачно выступить на парламентских выборах и стать премьер-министром. Однако эти планы провалились.
  • По некоторым данным, Асахара в 1998 году передал Далай-Ламе XIV $1,2 млн, за что получил его поддержку. 

Деятельность в России

  • В апреле сообщалось, что  МВД проверяет 44 россиянина на причастность к "Аум Синрикё". Они были задержаны в Черногории.
  • Кроме того,  в Санкт-Петербурге по подозрению в связях с сектой были арестованы около 10 человек.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сократил центральный аппарат МВД
2
Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру рейса Москва - Нью-Йорк
3
СМИ: президент Киргизии Атамбаев находится на лечении в Турции
4
Песков прокомментировал сообщения СМИ о предложении Минфина повысить НДС
5
Жители Львовской области требуют вернуть Виктора Януковича
6
ООН приостановила отправку гуманитарных конвоев в Сирии
7
СМИ: ЦБ предлагает обязать бюджетников использовать карты "Мир"
Темы дня
Реклама