Cамолет совершил аварийную посадку на главную трассу юга Франции

ПАРИЖ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Легкий туристический самолет совершил аварийную посадку на главную автостраду юга Франции - трассу А-8, ведущую к Италии. Об этом сообщило агентство AFP. По его данным, инцидент произошел в районе города Бриньоль (департамент Вар).

Летчику удалось посадить воздушное судно на проезжую часть, избежав столкновения с автомобилями. Затем пилот смог переместить самолет на резервную полосу автострады.

По данным местной спасательной службы, в результате инцидента никто не пострадал. На место оперативно прибыли пожарные, которые заранее были предупреждены диспетчерской службой аэродрома. В настоящее время самолет отбуксирован на ближайшую автомобильную стоянку.