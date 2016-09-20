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В Подмосковье задержан злоумышленник, напавший с бензопилой на супругов

Происшествия
20 сентября, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
В результате нападения у мужчины отрезана кисть руки, защищавшая супруга женщина получила удар по голове молотком
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Раменском районе Подмосковья злоумышленника, который в ссоре ранил цепью заведенной бензопилы мужчину и нанес удар по голове молотком женщине. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника, инцидент произошел в садовом товариществе "Машиностроитель" во вторник утром. "Злоумышленник в ссоре напал на хозяев дачи, бензопилой отсек кисть руки у мужчины, а когда его жена попыталась пресечь нападение, то он ударил женщину по голове молотком, после чего скрылся", - сказал источник, добавив, что пострадавшие направлены в медучреждение.

В свою очередь в пресс-службе полиции сообщили, что подозреваемый задержан по "горячим следам". "На место нападения на мужчину и женщину оперативно прибыли сотрудники полиции, которые в кратчайшее время задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений потерпевшим", - сказали в пресс-службе, не уточнив других подробностей.

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