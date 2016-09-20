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В Финляндии женщина задержана по подозрению в подготовке массового убийства в школе

Происшествия
20 сентября, 14:30 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
Расследование этого дела находится в начальной фазе, поэтому полиция в интересах следствия не может дать более подробную информацию
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© Kalle Parkkinen/Lehtikuva via AP

ХЕЛЬСИНКИ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финская полиция задержала молодую женщину по подозрению в подготовке массового убийства в одной из школ Финляндии. Об этом сообщили в ведомстве.

Задержание произошло еще 15 сентября, однако известно о нем стало только во вторник. В воскресенье суд принял решение поместить подозреваемую под стражу. По информации газеты Iltalehti, речь идет о 21-летней жительнице Хельсинки.

"Расследование этого дела находится в начальной фазе, поэтому полиция в интересах следствия не может дать более подробную информацию", - указали в ведомстве.

Как сообщила руководитель расследования, комиссар Йонна Турунен, задержанную подозревают "в подготовке массового убийства в школе", планирование которого продолжалось в течение длительного времени. "Мы связались со школой, на которую планировалось совершить нападение, и провели беседу по вопросам безопасности с директором", - добавила Турунен.

То, какая именно школа должна была стать местом преступления, полиция не раскрывает. Дальнейшая информация по делу будет обнародована позже.

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