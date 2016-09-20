Суд рассмотрит иск к страховщику по делу о крушении А321 18 октября

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отложил на 18 октября рассмотрение иска потерпевшей по делу о катастрофе самолета A321 над Синаем, которая потребовала от страховой компании выплаты полного страхового возмещения, передает корр. ТАСС из зала суда.
Заседание было отложено в связи с необходимостью получения ответа на запрос наследственного дела.
Адвокат Игорь Трунов ранее сообщил, что в суд обратилась женщина, которая потеряла в авиакатастрофе дочь. Иск подан к компании "ВТБ Страхование", которая, по версии истицы, не выплачивает ей страховое возмещение. Он отметил, что по договору страхования размер страхового возмещения, определенный для несчастного случая, составляет $100 тыс. плюс $5 тыс. за страхование багажа.
По словам Трунова, в настоящее время родственникам погибших выплачена сумма порядка 48 млн рублей. Он пояснил, что проблемы возникли только с одной потерпевшей, чья дочь была застрахована в "ВТБ Страховании".
Юрист компании Тимур Мелехов, в свою очередь, заявил в суде, что компания не отказывала в выплате - женщина просто пока не предоставила документы, подтверждающие право на наследство.
Самолет A321 российской компании "Когалымавиа" потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом 31 октября прошлого года в результате теракта. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.