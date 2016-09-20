Защита Захарченко обжаловала возбуждение против него уголовного дела

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Защита заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки, обжаловала возбуждение против него уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Юрий Новиков.

"Мы подали жалобу в прокуратуру на возбуждение уголовного дела", - сказал он, пояснив, что они не согласны с предъявленным обвинением.

Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере. 10 сентября он был арестован. По данным следствия, при обыске в квартире его сестры было изъято порядка 8,5 млрд рублей.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что уголовное дело в отношении Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка. По данным источника, Захарченко, будучи хорошо знаком с финансовым директором банка Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщил источник, изъятые у Захарченко 8,5 млрд являются частью похищенных у Нота-банка денег.

Защита Захарченко утверждает, что он не имеет отношения к делу Нота-банка. По словам адвоката Юрия Новикова, Марчукову его подзащитный знал, но не предупреждал об обысках и не расследовал дело.