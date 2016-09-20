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Сотрудник "Комитета за гражданские права" Маяков получил шесть лет за мошенничество

Происшествия
20 сентября, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии за мошенничество директора по кадрам правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал доказанной вину Маякова в мошенничестве и покушении на мошенничество и назначил ему наказание в виде шести лет колонии строгого режима", - сказала представитель суда.

Как установлено судом и следствием, 16 сентября 2015 года Маяков в своем рабочем кабинете по проезду Шокальского в Москве получил от фигуранта уголовного дела, которое расследуется в органах полиции, не менее 900 тыс. рублей. Маяков пообещал, что передаст деньги в качестве взятки сотруднику прокуратуры Северо-Восточного административного округа столицы за принятие решения о прекращении уголовного дела. Сразу же после получения указанной суммы правозащитник был задержан с полученными деньгами на месте происшествия.

В действительности правозащитник не имел ни знакомств в указанном подразделении прокуратуры, ни каких-либо иных возможностей повлиять на процессуальное решение по уголовному делу.

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