В Орехово-Зуеве выявлены восемь цехов по пошиву контрафактной одежды

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в подмосковном Орехово-Зуеве выявили и ликвидировали крупное подпольное предприятие, состоящее из восьми цехов, где нелегалы из Юго-Восточной Азии шили контрафактную одежду. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Крупное производство было выявлено в ходе реализации оперативной информации. На территории промышленной зоны в Орехово-Зуеве располагалось восемь цехов, в которых сотрудники полиции задержали 240 граждан одной из стран Юго- Восточной Азии, которые не имели разрешения на работу и незаконно находились на территории России", - сказала Волк.

По ее словам, иностранцы-нелегалы проживали в складских помещениях цехов в антисанитарных условиях. Задержанные привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ, решается вопрос об их выдворении.

При осмотре цехов полицейские обнаружили и изъяли ярлыки, бирки, этикетки, лекала, выкройки и более 2 тыс. единиц готовой продукции (мужские и женские куртки, спортивные костюмы, детская одежда). Контрафактная продукция реализовывалась на территории Московского региона.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"), проводятся мероприятия для установления и задержания организатора незаконного производства.