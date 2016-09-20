Житель Подмосковья приговорен к 23 годам за развратные действия в отношении 12 малолетних

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил во вторник жителя Подмосковья Павла Крозу к 23 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении 12 малолетних мальчиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.
"Московский городской суд приговорил Крозу к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей в образовательных учреждениях в течение 18 лет после отбытия основного наказания", - отметили в пресс- службе.
Как установлено следствием и судом, ранее судимый 32-летний Кроза знакомился с малолетними мальчиками на улице либо в интернете, а затем договаривался с ними о встрече. "Он совершал свои преступления в подъездах жилых домов, подвалах или на улице, иногда снимая потерпевших на телефон. От его действий в период с января по июнь 2014 года пострадали 12 мальчиков в возрасте от 10 до 15 лет", - сообщили в ведомстве.