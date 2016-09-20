СМИ: полиция Чехии задержала члена арт-группы "Война", разыскиваемого Интерполом

ПРАГА, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция Чехии задержала члена скандально известной российской арт-группы "Война" Олега Воротникова, который на родине обвиняется в применении насилия по отношению к представителю власти и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщила во вторник местная газета Hospodářské Noviny.

Воротников, прибывший в Чехию из Швейцарии вместе с женой и детьми, был задержан в Праге в воскресенье, однако об этом стало известно только во вторник. Теперь чешским властям предстоит решить, куда его выслать - в Россию в соответствии с запросом Интерпола или Швейцарию, где он и его семья подали прошение о политическом убежище, отмечает издание.

На сайте Интерпола, где размещена информация о Воротникове, указывается, что он обвиняется в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. В 2011 году Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заочно вынес решение об аресте Воротникова, который в том же году выехал в Швейцарию.

Акция арт-группы "Война" на Литейном мосту в 2011 году была удостоена премии "Инновация" в категории "Произведение визуального искусства". Не все были согласны с решением жюри, однако занимавший в то время пост министра культуры Александр Авдеев на критику ответил, что это выбор экспертов, в решение которых ведомство вмешиваться не будет.