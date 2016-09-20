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В Мексике автобус врезался в грузовик, три человека погибли

Происшествия
20 сентября, 19:14 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
38 человек получили травмы
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МЕХИКО, 20 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее трех человек погибли и 38 получили травмы во вторник в ДТП в центральной части страны. Как сообщили силы гражданской обороны, на трассе Мехико-Пуэбла автобус врезался в грузовик.

На снимках, переданных с места трагедии, видно, что обе машины получили серьезные повреждения. На место ДТП прибыли расчеты спасателей и несколько бригад скорой помощи, в том числе из Мехико. Пострадавшие были доставлены в больницы региона. Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

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