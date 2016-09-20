СМИ: российские криминалисты осмотрели обломки А321 в аэропорту Каира

КАИР, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Группа российских криминалистов осмотрела сегодня обломки разбившегося в небе над Синаем российского самолета А321, хранящиеся в специальном ангаре на территории Каирского международного аэропорта. Об этом сообщило издание "Аль-Яум ас-Сабиа".

По информации египетской газеты, "в течение двух часов четверо экспертов, которые находятся сейчас в египетской столице, в сопровождении представителей египетской стороны осматривали обломки лайнера в рамках продолжающегося расследования по установлению причин авиакатастрофы".

В начале сентября международная группа экспертов технической комиссии по расследованию крушения А321 в составе 13 человек, в том числе из России, Франции, Германии, Ирландии и Египта, произвела выкладку обломков лайнера. Специалисты, в частности, идентифицировали все собранные части фюзеляжа и выложили их на плоскости, имитируя естественное положение. По итогам анализа эксперты смогли определить место на фюзеляже, с которого началось разрушение в воздухе самолета. После этого в лаборатории должно было начаться специализированное тестирование, в том числе на металле, которое позволит точно установить причину катастрофы.

20 сентября в Каир прибыла еще одна делегация специалистов в области безопасности, которые проведут проверку воздушных гаваней двух крупнейших курортных городов Египта Хургады и Шарм-эш-Шейха. По данным газеты "Аль-Баляд", в Хургаду направились семь человек, в Шарм-эш- Шейх - восемь. С утра эксперты приступят к осмотру аэропортов. Предстоит инспекция залов терминалов, систем досмотра пассажиров, багажа и грузов - всей цепочки, начиная от момента входа пассажиров в терминалы и до момента посадки в самолет. По итогам визитов будут подготовлены доклады для российского руководства. Визит экспертов продлится около недели.

Самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове Египта 31 октября прошлого года. Все находившиеся на его борту 224 человека погибли. До сих пор египетская следственная комиссия не представила окончательного отчета о причинах авиакатастрофы. Одной из основных версий считается теракт. После крушения Россия приостановила авиасообщение с Египтом.