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СМИ: Египет призвал РФ ускорить подготовку доклада о мерах безопасности аэропортов

Происшествия
20 сентября, 22:24 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
По словам источников интернет-газеты "Каиропортал", Египет впервые выразил протест в связи с большим количеством постоянно приезжающих в Каир российских делегаций
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КАИР, 20 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Каир обратился к Москве с призывом ускорить подготовку окончательного доклада о мерах безопасности египетских аэропортов, на основе которого будет приниматься решение о возобновлении прерванного почти год назад авиасообщения между Египтом и Россией. Об этом сообщило издание "Каиропортал".

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По словам источников интернет-газеты, "Египет впервые выразил протест в связи с большим количеством постоянно приезжающих в Каир российских делегаций". "Египет, - отмечается в сообщении, - принял все необходимые меры безопасности и согласился на все условия по возвращению российских туристов, однако до сих пор нет существенного прогресса в этом деле, российские делегации приезжают в Египет чуть ли не каждые два дня, а окончательного доклада по безопасности до сих пор нет".

Египет, по словам источника, направил в Москву послание, в котором подтверждается, что "Каир выполнил все требования российской стороны, касающиеся принятия необходимых мер безопасности, в том числе и оснащения воздушных гаваней современным российским техническим оборудованием, и ждет официальной реакции России, которая не будет сводиться только к отправке делегаций".

Ранее информированные источники в Каире сообщили ТАСС, что в период с 26 по 29 Каир посетит делегация из Москвы во главе с министром транспорта РФ Максимом Соколовым для переговоров с египетской стороной о возобновлении полетов между двумя странами.

Только за последний месяц в Египте побывало несколько делегаций российских специалистов, которые осматривали аэропорты на предмет усовершенствования мер безопасности. 20 сентября в Каир прибыла очередная делегация экспертов по авиабезопасности, которая, разделившись на две большие группы, направилась вечером в Хургаду и Шарм-эш-Шейх для инспекции воздушных гаваней курортных городов. До этого аналогичная делегация работала в Каире. Параллельно с этим в Каире работают российские криминалисты, которые совместно с иностранными коллегами изучают обломки разбившегося в октябре прошлого года на Синае А321 с целью установления точных причин авиакатастрофы, унесшей жизни 224 человек.

После крушения самолета авиакомпании "Когалымавиа", следовавшего по маршруту Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург 31 октября 2015 года, в соответствии с докладом ФСБ о том, что на борту произошел теракт, Москва приняла решение о полной приостановке авиасообщения с Египтом.

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Приостановка авиасообщения с Египтом Крушение российского самолета в Египте
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