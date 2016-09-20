СК возбудил дело по факту смерти мужчины в одном из отделений полиции Воронежа

ВОРОНЕЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту смерти мужчины в одном из отделений полиции Воронежа, допрошены полицейские, которые находились в это время на дежурстве.

Об этом сообщили корр. ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и по статье "Превышение должностных полномочий". По предварительным данным, смерть мужчины носит криминальный характер", - сказали в пресс- службе.

"Уже допрошены сотрудники полиции, которые находились на дежурстве во время инцидента, назначена судебно- медицинская экспертиза для установления точной причины смерти", - добавил собеседник агентства.