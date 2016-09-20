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СК возбудил дело по факту смерти мужчины в одном из отделений полиции Воронежа

Происшествия
20 сентября, 22:52 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 20, сентября. /ТАСС
Полицейские, которые находились в это время на дежурстве, были допрошены
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ВОРОНЕЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту смерти мужчины в одном из отделений полиции Воронежа, допрошены полицейские, которые находились в это время на дежурстве.

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Об этом сообщили корр. ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и по статье "Превышение должностных полномочий". По предварительным данным, смерть мужчины носит криминальный характер", - сказали в пресс- службе.

"Уже допрошены сотрудники полиции, которые находились на дежурстве во время инцидента, назначена судебно- медицинская экспертиза для установления точной причины смерти", - добавил собеседник агентства.

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