СК возбудил дело по факту смерти мужчины в одном из отделений полиции Воронежа

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ВОРОНЕЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту смерти мужчины в одном из отделений полиции Воронежа, допрошены полицейские, которые находились в это время на дежурстве.
Об этом сообщили корр. ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и по статье "Превышение должностных полномочий". По предварительным данным, смерть мужчины носит криминальный характер", - сказали в пресс- службе.
"Уже допрошены сотрудники полиции, которые находились на дежурстве во время инцидента, назначена судебно- медицинская экспертиза для установления точной причины смерти", - добавил собеседник агентства.