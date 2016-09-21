Суд в Петербурге начнет рассмотрение дела об убийстве актрисы Завьяловой

СМИ: Анджелина Джоли назвала Брэда Питта опасным для их детейКультура 21 сентября, 1:26
"Челси" победил "Лестер" в матче 1/16 финала Кубка английской футбольной лигиСпорт 21 сентября, 0:55
СМИ: жена подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке найдена в Саудовской АравииМеждународная панорама 21 сентября, 0:51
Медведев проведет совещание по основным параметрам бюджета на 2017-2019 годыЭкономика и бизнес 21 сентября, 0:49
Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в матче Кубка мираСпорт 21 сентября, 0:47
Патриарх откроет в Москве выставку об истории Афона и погасит юбилейную маркуОбщество 21 сентября, 0:15
Путин проведет Совет по приоритетным проектам и поучаствует в пуске месторождения нефтиЭкономика и бизнес 21 сентября, 0:13
Встреча МГПС показала, что у перемирия в Сирии еще есть шансыМеждународная панорама 20 сентября, 23:58
В Казани объявлены имена 40 ученых-победителей конкурса мегагрантовНаука 20 сентября, 23:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Выборгский районный суд Санкт-Петербург в среду начнет рассмотрение по существу дела об убийстве заслуженной артистки России Александры Завьяловой, известной по роли Пистимеи Морозовой в фильме "Тени исчезают в полдень". В убийстве актрисы обвиняют ее сына Петра Завьялова.
"Суд начнет рассмотрение дела по существу", - сообщил ТАСС во вторник его адвокат Валентин Пышкин. Предыдущее заседание в августе по делу было отложено.
Дело было передано в суд в августе, а само убийство произошло в феврале 2016 года. По версии СК, Завьялов в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ударил ножом мать - Александру Завьялову 1936 года рождения. Женщина скончалась на месте происшествия. Сорокалетнему Петру Завьялову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".