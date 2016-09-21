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Суд в Петербурге начнет рассмотрение дела об убийстве актрисы Завьяловой

Происшествия
21 сентября, 0:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, сентября. /ТАСС
В феврале 2016 года Петр Завьялов в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ударил ножом мать 1936 года рождения
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Выборгский районный суд Санкт-Петербург в среду начнет рассмотрение по существу дела об убийстве заслуженной артистки России Александры Завьяловой, известной по роли Пистимеи Морозовой в фильме "Тени исчезают в полдень". В убийстве актрисы обвиняют ее сына Петра Завьялова.

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В убийстве Александры Завьяловой, сыгравшей в "Тени исчезают в полдень", обвиняют ее сына

"Суд начнет рассмотрение дела по существу", - сообщил ТАСС во вторник его адвокат Валентин Пышкин. Предыдущее заседание в августе по делу было отложено.

Дело было передано в суд в августе, а само убийство произошло в феврале 2016 года. По версии СК, Завьялов в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ударил ножом мать - Александру Завьялову 1936 года рождения. Женщина скончалась на месте происшествия. Сорокалетнему Петру Завьялову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

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