Суд в Петербурге начнет рассмотрение дела об убийстве актрисы Завьяловой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Выборгский районный суд Санкт-Петербург в среду начнет рассмотрение по существу дела об убийстве заслуженной артистки России Александры Завьяловой, известной по роли Пистимеи Морозовой в фильме "Тени исчезают в полдень". В убийстве актрисы обвиняют ее сына Петра Завьялова.

"Суд начнет рассмотрение дела по существу", - сообщил ТАСС во вторник его адвокат Валентин Пышкин. Предыдущее заседание в августе по делу было отложено.

Дело было передано в суд в августе, а само убийство произошло в феврале 2016 года. По версии СК, Завьялов в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ударил ножом мать - Александру Завьялову 1936 года рождения. Женщина скончалась на месте происшествия. Сорокалетнему Петру Завьялову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".