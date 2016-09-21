Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Самый высокий действующий вулкан Евразии - Ключевской на Камчатке - произвел выброс пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Об этом сообщили в среду ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Сегодня в 09:19 местного времени (00:19 мск) вулкан выбросил пепел на высоту до 8 км над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном и северо-восточном направлениях на 10 км", - сказал собеседник агентства.
В Камчатском филиале Геофизической службы РАН добавили, что это уже третий выброс пепла на Ключевском вулкане за последние сутки. Днем и вечером 20 сентября столбы вулканических частиц поднимались на 6 км над уровнем моря.
В управлении МЧС России по Камчатскому краю отметили, что выпадение пепла в населенных пунктах края не зарегистрировано.
Ключевской (4 750 м) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Диаметр кратера около 700 метров, на склонах вулкана есть еще около 200 побочных взрывных кратеров. С 2000 года Ключевской извергался 11 раз. Нынешнее извержение идет с апреля 2016 года. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи, он находится в 30 км от подножия.