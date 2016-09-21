На Камчатке изъяли 1,5 т икры, спрятанной в заброшенном детском лагере

Эксперт: паводок в этом году в Приморье стал самым сильным за более чем 100 летПроисшествия 21 сентября, 3:56
Обвиняемый во взрыве в Нью-Йорке винил США в убийствах в Афганистане, Ираке и СирииМеждународная панорама 21 сентября, 3:44
Пусковые установки "Тополь" совершают ночной марш в Тверской области в рамках учения РВСНАрмия и ОПК 21 сентября, 3:37
Готовивший атаку на военную базу в США экс-военнослужащий приговорен к 30 годамМеждународная панорама 21 сентября, 3:25
СМИ: подозреваемому во взрыве в Нью-Йорке предъявлены более серьезные обвиненияМеждународная панорама 21 сентября, 2:56
Новые Samsung Galaxy Note 7 доставлены в розничные магазины СШАЭкономика и бизнес 21 сентября, 2:46
Пан Ги Мун призвал страны принять 1,2 млн беженцевМеждународная панорама 21 сентября, 2:31
СМИ: жителей юга России могут переселить на Дальний ВостокЭкономика и бизнес 21 сентября, 2:23
Ученые по-новому объяснили наличие водорослей в горах АнтарктикиНаука 21 сентября, 2:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Сотрудники погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району изъяли почти 1,5 тонны красной икры на сумму более 2,5 млн рублей, продукция была спрятана в тайнике на территории заброшенного детского лагеря в Вилючинске, сообщила сегодня пресс-служба погрануправления.
"В районе города Вилючинск, на территории заброшенного детского лагеря, задержаны двое граждан. В автомобиле одного из них находились девять куботейнеров с икрой рыб лососевых пород. Документов, подтверждающих легальное происхождение икорной продукции и ее безопасность, задержанные представить не смогли", - говорится в сообщении.
В ходе обследования территории бывшего лагеря в подвале одного из корпусов был обнаружен тайник. В нем хранилось еще 34 куботейнера с икрой, каждый объемом 30 литров.
"В действиях владельца автомобиля усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности"). Материалы дела в переданы в следственное управление СК РФ по Камчатскому краю", - сообщила пресс-служба. Икра изъята как представляющая угрозу жизни и здоровью потребителей.
Лососевая путина на Камчатке подходит к завершению. В этом году легально предприятия выловили уже более 200 тыс. тонн лососей. Продолжается операция по борьбе с браконьерами, ее итоги будут подведены в октябре.