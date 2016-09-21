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На Камчатке изъяли 1,5 т икры, спрятанной в заброшенном детском лагере

Происшествия
21 сентября, 2:03 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Икра изъята как представляющая угрозу жизни и здоровью потребителей
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Сотрудники погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району изъяли почти 1,5 тонны красной икры на сумму более 2,5 млн рублей, продукция была спрятана в тайнике на территории заброшенного детского лагеря в Вилючинске, сообщила сегодня пресс-служба погрануправления.

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"В районе города Вилючинск, на территории заброшенного детского лагеря, задержаны двое граждан. В автомобиле одного из них находились девять куботейнеров с икрой рыб лососевых пород. Документов, подтверждающих легальное происхождение икорной продукции и ее безопасность, задержанные представить не смогли", - говорится в сообщении.

В ходе обследования территории бывшего лагеря в подвале одного из корпусов был обнаружен тайник. В нем хранилось еще 34 куботейнера с икрой, каждый объемом 30 литров.

"В действиях владельца автомобиля усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности"). Материалы дела в переданы в следственное управление СК РФ по Камчатскому краю", - сообщила пресс-служба. Икра изъята как представляющая угрозу жизни и здоровью потребителей.

Лососевая путина на Камчатке подходит к завершению. В этом году легально предприятия выловили уже более 200 тыс. тонн лососей. Продолжается операция по борьбе с браконьерами, ее итоги будут подведены в октябре.

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