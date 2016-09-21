Около 40 жилых домов все еще подтоплены паводком в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Около 40 жилых домов в двух муниципальных образованиях остаются подтоплены паводком в Приморском крае, за сутки от воды освободились 27 домов, сообщила в среду пресс-служба Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС.

"На утро 21 сентября остаются подтопленными 38 жилых домов в Дальнереченском и Лесозаводском городских округах. Кроме этого, 103 приусадебных участка остаются в зоне подтопления. За сутки от воды освободились 27 жилых домов и 117 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

В двух пунктах временного размещения (ПВР) находятся 10 человек, из них трое детей. Остальные жители вернулись в свои дома.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, на освободившихся от воды территориях полным ходом идут восстановительные работы. "Только за минувшие сутки силами МЧС были разобраны завалы в 1232 подворьях, откачана вода из 540 помещений. Также проводилась просушка 32 жилых домов", - сказал представитель ведомства.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

В результате паводка были подтоплены 170 населенных пунктов в 25 районах края, это почти шесть тысяч домов. По предварительным итогам работы оценочных комиссий, в Приморье уже 254 дома признаны непригодными для проживания, еще 478 домов - аварийными. Заявления об ущербе подали почти 30 тысяч человек.