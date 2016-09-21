Эксперт: паводок в этом году в Приморье стал самым сильным за более чем 100 лет

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Дождевой паводок после тайфуна "Лайонрок" стал самым сильным за более чем 100 лет. Он оказался втрое сильнее, чем паводок, вызванный в 1989 году тайфуном "Джуди" - одним из самых разрушительных в истории региона. Об этом в беседе с корреспонденту ТАСС рассказала доцент кафедры океанологии и гидрометеорологии Дальневосточного федерального университете (ДВФУ) Тамара Пономарева.

"Мы уже можем сказать, что паводок этого года был самым сильным за всю историю наблюдения за реками в Приморье. Он оказался, как минимум, на 30% мощнее, чем после известного тайфуна "Джуди" в 1989 году", - отметила эксперт.

"Подобные паводки в Приморье повторяются не чаще одного раза в сто лет. У нас есть документальные и научные свидетельства о подобном происшествии в 1913 году", - отметила Пономарева.

Редкое сочетание факторов

По мнению эксперта, к паводку в Приморье в этом году привело исключительное редкое сочетание климатических факторов. "Конечно, какие-то антропогенные факторы - вырубка лесов, строительство гидротехнических сооружений, захламленность русел - сыграли роль. Но незначительную. Главным стало редкое сочетание погодных условий", - отметила эксперт.

Гидрологи заблаговременно составили прогноз развития паводковой ситуации. "Прогноз был составлен заранее на основании всех имеющихся данных (о прохождении тайфуна "Лайонрок"- прим. ТАСС). И он полностью оправдался", - подчеркнула Пономарева.

По ее словам, сегодня в Приморье отлажена система наблюдения за реками. Данные поступают с более чем 40 гидрологических постов в круглосуточном режиме. Работает программа "Реки Приморья.

"Любой желающий на специальном сайте может ознакомиться с результатами мониторинга водности или загрязненности приморских рек. Накоплен большой массив данных, необходимых для разработки программ защиты от паводков и строительства гидротехнических сооружений", - отметила эксперт.

Защита от наводнений

Региональная программа защиты населенных пунктов от наводнений была утверждена в 2014 году. Решение о начале ее разработки было принято после разрушительного паводка в бассейне реки Амур 2013 года.

Тогда в Приморье пострадали 16 муниципальных образований, в которых были подтоплены жилые дома, размыты дороги, уничтожены мосты. Ущерб, причиненный паводком, превысил 1,2 млрд рублей. Пострадавшими были признаны более четырех тысяч приморцев.

Программа предусматривает строительство гидротехнических сооружений для защиты сел Рощино и Вострецово Красноармейского района, села Новомихайловка Чугуевского района, города Лесозаводск и сел Тернейского района. Это те районы и населенные пункты, которые в этом году оказались в числе наиболее пострадавших.

Новые дамбы пока только в планах

За два года реализации программы была разработана проектная документация защитных дамб для сел Рощино и Вострецово Красноармейского района и села Новомихайловка Чугуевского района. Документация получила положительные заключения государственных экспертиз, однако строительство начнется не ранее 2017 года.

"Общая стоимость строительства объектов составляет свыше 361 млн рублей. В настоящее время проводится подготовка к участию Приморского края в конкурсном отборе региональных программ для получения в 2017-2018 годах софинансирования из средств федерального бюджета в рамках мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" для строительства данных объектов", - пояснили ТАСС в департаменте природных ресурсов и охране окружающей среды администрации Приморского края.

Также в этом году краевые власти приняли решение о выделении субсидии из краевого бюджета на ремонт гидротехнических сооружений в Чугуевском районе. Стоимость объекта по результатам экспертизы составляет почти 30 млн рублей. Все работы планируется завершить до 15 октября 2017 года. До конца года планируется провести работы по расчистке, спрямлению, дноуглублению русел малых рек и ручьев для защиты Партизанского городского округа, который в этот паводок потерял весь урожай.

Тайфун "Джуди"

Тайфун "Джуди" в 1989 году, с которым специалисты сравнивают ситуацию нынешнего года, вошел в историю Приморья как одно из самых разрушительных стихийных бедствий. Дожди шли шесть суток, а скорость ветра достигала 166 км/ч. Погибли 15 жителей края.

Проливные дожди вызвали наводнения и прервали железнодорожное сообщение по Транссибу. Было затоплено 120 тыс. га земли, включая 109 населенных пунктов. Стихия повредила около 2 тыс. домов, было размыто 1,3 тыс. км дорог, пострадало 70 км линий электропередачи, 600 км телефонных сетей, утонуло 75 тыс. голов скота.

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявили режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

По состоянию на утро 21 сентября остаются подтопленными 38 жилых домов в Дальнереченском и Лесозаводском городских округах. 103 приусадебных участка остаются в зоне подтопления.

Всего в результате паводка подтоплению подверглись 170 населенных пунктов в 25 районах края, это почти 6 тыс. домов. По предварительным итогам работы оценочных специальных комиссий, в Приморье уже 254 дома признаны непригодными для проживания, еще 478 домов - аварийными. Заявления об ущербе уже подали почти 30 тыс. человек. Ущерб экономике до сих пор подсчитывается, но, по предварительной оценке, он может составить несколько млрд рублей.