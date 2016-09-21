Девять сел все еще отрезаны паводком в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Девять сел с населением 330 человек по-прежнему отрезаны от "большой земли" паводком. Об этом сообщает в среду департамент гражданской защиты населения Приморского края.
"Остаются отрезанными девять населенных пунктов в Кавалеровском, Красноармейском, Лазовском, Ольгинском муниципальных районах", - отметили в департаменте. Его представители не уточнили, когда будет восстановлена связь с селами.
Населенные пункты оказались отрезаны из-за разрушения дорог и мостов. Как уточнили корреспонденту ТАСС в МЧС, по состоянию на 21 сентября повреждены 12 участков дорог общей протяженностью 25 км, продолжаются аварийно-восстановительные работы на 16 мостах. Сотрудниками МЧС и военнослужащими Восточного военного округа оборудованы лодочные переправы, с их помощью осуществляется перевозка людей, доставка питьевой воды, продуктов и медикаментов.
По данным администрации края, за время проведения восстановительных работ в пострадавших районах очищено почти 5 тыс. подворий, остается очистить около 900, вывезено более 14 тысяч кубометров мусора, расчищено 165 км дорог, что составляет примерно 96% от необходимого, откачана вода из более двух тысяч объектов.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявили режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.
По состоянию на утро 21 сентября остаются подтопленными 38 жилых домов в Дальнереченском и Лесозаводском городских округах. Всего в результате паводка подтоплению подверглись 170 населенных пунктов в 25 районах края, это почти 6 тыс. домов.