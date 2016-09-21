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Два самолета из Москвы не смогли приземлиться в Томске из-за тумана

Происшествия
21 сентября, 5:22 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 21, сентября. /ТАСС
Еще один рейс из столицы прибудет с задержкой
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ТОМСК, 21 сентября. /ТАСС/. Два самолета из Москвы, летевшие в Томск, вынуждены были утром из-за тумана приземлиться в Барнауле и Новосибирске, еще один рейс из столицы прибудет с задержкой, сообщили ТАСС в справочной аэровокзала.

"Задержка по метеоусловиям. Рейс №811 (авиакомпания S7) улетел в Барнаул, рейс №1530 - в Толмачево (Новосибирск, авиакомпания "Аэрофлот"). Рейс №11 "Уральских авиалиний" из Домодедово вылетел по задержке", - сказали в справочной.

Задержка составит около трех часов. Также задерживается обратный вылет.

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