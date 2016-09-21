Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два человека погибли, около 40 получили ранения в результате удара тайфуна в Японии

Происшествия
21 сентября, 6:08 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Полностью или частично разрушены около сотни домов
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 21 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Два человека погибли, около сорока получили ранения различной тяжести в результате последствий тайфуна "Малакас", который накануне причинил существенный ущерб юго-западным и центральным районам Японии. Из-за вызванных мощными ливнями наводнений и оползней пострадали 20 из 47 префектур страны, сообщило национальное Пожарное управление, выполняющее функции спасательной службы.

Полностью или частично разрушены около сотни домов. В прилегающей к Токио с юго-запада префектуре Кагосима селевой поток разрушил автомобильную трассу. Непогода во вторник привела к массовым нарушениям в работе транспорта, были отменены или задержаны более 200 авиарейсов, с перебоями ходили поезда.

21 сентября ситуация нормализуется, тайфун уже прекратил свое существование, превратившись в область низкого давления. Однако на море сохраняется сильное волнение, и в ряде районов власти пока не восстановили пассажирское паромное сообщение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы
Страны
Япония
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым
2
"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся
3
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
4
СМИ: Анджелина Джоли назвала Брэда Питта опасным для их детей
5
СК возбудил дело по факту смерти мужчины в одном из отделений полиции Воронежа
6
В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате пенсионерам
7
В Москве начали включать отопление
Темы дня
Реклама