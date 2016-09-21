Два человека погибли, около 40 получили ранения в результате удара тайфуна в Японии

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ТОКИО, 21 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Два человека погибли, около сорока получили ранения различной тяжести в результате последствий тайфуна "Малакас", который накануне причинил существенный ущерб юго-западным и центральным районам Японии. Из-за вызванных мощными ливнями наводнений и оползней пострадали 20 из 47 префектур страны, сообщило национальное Пожарное управление, выполняющее функции спасательной службы.
Полностью или частично разрушены около сотни домов. В прилегающей к Токио с юго-запада префектуре Кагосима селевой поток разрушил автомобильную трассу. Непогода во вторник привела к массовым нарушениям в работе транспорта, были отменены или задержаны более 200 авиарейсов, с перебоями ходили поезда.
21 сентября ситуация нормализуется, тайфун уже прекратил свое существование, превратившись в область низкого давления. Однако на море сохраняется сильное волнение, и в ряде районов власти пока не восстановили пассажирское паромное сообщение.