У острова Парамушир найдено тело моряка с судна ADEX, пропавшего в феврале 2016 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. В Охотском море у Курильского острова Парамушир найдено тело моряка с судна ADEX, пропавшего в феврале 2016 года, сообщили ТАСС в сахалинском следственном отделе на транспорте.

"Восьмого сентября члены экипажа судна, проходившего в районе острова Парамушир, обнаружили труп в гидрокостюме. После поднятия его из воды и изучения выяснили, что это член экипажа с судна ADEX. Проведена экспертиза тела, установлены личность погибшего, имена его родственников. Сейчас решается вопрос о его доставке с Парамушира к месту захоронения", - рассказал собеседник агентства.

История гибели судна

7 февраля 2016 года в 10:45 часов по хабаровскому времени в Охотском море сработали два аварийных буя с судов ADEX и NORT. В районе ЧП были обнаружены и подняты из воды аварийные радиобуи, гидрокостюмы, спасательные жилеты, круг и плот, принадлежащие судну ADEX. Поисковые работы на месте крушения велись более недели. За это время морскими судами и авиацией МЧС России было обследовано 15 974 квадратных километров акватории.

По судовым документам на борту ADEX находились 16 членов экипажа. Все они - граждане Российской Федерации, жители Приморья и Сахалина. Из них девять человек - жители города Невельск Сахалинской области.

Имитация крушения?

"Первоначально одной из версий пропажи судна следствие считало имитацию крушения. Это делают суда-браконьеры, пытаясь уйти от пограничников. За борт бросают спасательные средства, аварийный буй, мебель. Все это создает признаки крушения", - рассказал следователь.

"Но один из главных признаков крушения - наличие на водной поверхности большого масленого пятна, - поясняет он. - Длина ADEX составляет порядка 50 метров, соответственно несколько десятков тонн нефтепродуктов на нем могли находиться. Масленого пятна на месте крушения не было".

В дальнейшем следствие от этой версии отказалось. "Согласно международным документам, если судно не прибыло в точку назначения в срок более чем вдвое превышающей срок перехода, то есть основания полагать, что оно погибло. ADEX следовал в Пусан, на переход - неделя. Судно не появилось ни через месяц, ни через два, три - это первый факт, который указывает на крушение", - объясняет он.

Второй, по его словам, отсутствие сведений о судьбе членов экипажа. "Мы проверяли их возможное передвижение, сотовые и спутниковые звонки. Любой человек пытается связаться с близкими и дать знать о себе - нигде ни один член экипажа этим не воспользовался. Ну и действия лиц, которые по нашему предположению, являются судовладельцами и операторами судна, указывают на то, что судно погибло", - уточнил собеседник агентства.

"Воровайка"

ADEX (предыдущее название "Вирп") является рефрижераторным судном японской постройки типа СРТМ (средний рыболовный траулер морозильный), порт приписки Ломэ, флаг Республики Того. В сентябре 2015 года оно арестовывалось Камчатскими пограничниками.

"Такие суда как ADEX называются "воровайки", они занимаются браконьерской добычей краба. Ситуация шаблонная - покупается дешевое судно, приводится в относительный порядок и выпускается в море. Браконьерскому судну не нужны документы о техническом состоянии, найме экипажа, законности вылова, безопасности и др.", - поделился следователь.

По его словам, люди идут на такие суда на свой страх и риск, заманенные долларовыми зарплатами. Из года в год суда эти тонут, а судовладелец пытается уйти от ответственности.

Следствием установлено, что ADEX был в плохом состоянии. Судно браконьерское. "Если посмотреть на его фотографию, то можно увидеть очень высокую антенну. Мачта локатора увеличена специально и сделано это для того, чтобы вовремя обнаруживать пограничные суда - чем выше локатор, тем большую площадь он покрывает", - пояснил следователь.

Он отметил, что судовладелец использовал ADEX, чтобы получать максимальную прибыль, минуя все официальные органы. "Следственные действия продолжаются. Наша задача в рамках этого дела установить фактического судовладельца и предъявить ему обвинение", - резюмировал сотрудник следственного комитета на транспорте.

По факту крушения судна ADEX возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).