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В результате взрыва на химическом заводе в Китае погибли четыре человека

Происшествия
21 сентября, 7:10 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Олег Трутнев
По данным агентства Синьхуа, еще четверо пострадали
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ПЕКИН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Четыре человека погибли в результате взрыва на химическом заводе в городе Яньтай (пров. Шаньдун, Восточный Китай). Как сообщило агентство Синьхуа, еще четверо пострадали.

По данным местных властей, в ходе планового техосмотра одного из устройств на заводе компании Wanhua взорвался ресивер (технический сосуд под давлением - прим. ТАСС). Инцидент не привел к выбросу вредных веществ в окружающую среду.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Полиция начала расследования причин происшествия.

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