За минувшие сутки в Бангладеш от ударов молний погибли 18 человек

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Не менее 18 человек в Бангладеш погибли, 15 получили серьезные ожоги от ударов молний за минувшие сутки. Об этом сообщил директор департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий Бангладеш Халид Махмуд, призвавший население к осторожности.
"Только за минувшие сутки в результате сильных гроз, прокатившихся над многими районами Бангладеш, от поражений молниями погибли не менее 18, пострадали свыше 15 человек, и большинство из них в это время находилось под открытым небом, - транслировал его выступление национальный телеканал bdnews24.com. - Ежегодно по этой причине в стране погибают сотни человек, в последнее время ситуация ухудшается, поэтому правительство предпримет меры по проведению просветительской работы среди населения, особенно проживающего в сельской местности".
Чаще всего молния настигает работающих в поле крестьян и рыбаков, ведущих промысел во время непогоды. Среди погибших за сутки восемь рыбаков и шесть фермеров.