В КНДР ликвидируют последствия самого мощного после 1945 года наводнения

ПХЕНЬЯН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Власти КНДР принимают оперативные меры для ликвидации последствий наводнения в северных регионах страны - самого мощного с 1945 года. В уездах и городах провинции Хамгён-Пукто, которая приняла на себя основной удар стихии, созданы центры, координирующие работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. В пострадавших районах восстанавливают линии электропередачи, разрушенные железнодорожные пути, размытые потоками воды грунтовые дороги.

В оказавшиеся в зоне затопления регионы доставляются грузоподъемные краны, цемент и другие строительные материалы. Как отмечает в среду информационное агентство ЦТАК, участвующие в восстановительных работах военнослужащие, спасатели и добровольцы "творят чудеса".

Промышленные предприятия наращивают объем производства продукции, в которой в первую очередь нуждаются жители Хамгён-Пукто, включая палатки, одежду, обувь, бытовые товары.

По информации национального метеорологического управления КНДР, наводнение в Хамгён-Пукто стало самым мощным стихийным бедствием с 1945 года. В этом северном регионе, где с 29 августа по 2 сентября выпало от 290 до 320 мм осадков, из берегов вышла река Туманган. В результате бедствия погибли более 130 человек и около 400 пропали без вести. Примерно 70 тысяч жителей были эвакуированы. В провинции разрушены десятки тысяч жилых домов и общественных зданий, нанесен огромный ущерб транспортной и энергетической системе, промышленным предприятиям и посевам зерновых культур.

Помощь международных организаций

Содействие властям оказывают представительства международных гуманитарных организаций в Пхеньяне, включая Всемирную организацию здравоохранения и Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). Они поставляют в зоны бедствия одеяла, наборы для приготовления пищи, таблетки для очистки воды, санитарно- гигиенические пакеты.

Сельскохозяйственная и продовольственная организации ООН (ФАО) налаживает поставки в Хамгён-Пукто пластиковых покрытий, предназначенных для выращивая овощей в небольших теплицах. Как сообщили корр. ТАСС эксперты ООН в Пхеньяне, на ликвидацию последствий наводнения требуется $28,2 млн.

Телеграммы соболезнования

На имя председателя Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета КНДР Ким Чен Ына поступают телеграммы от политических и общественных деятелей с выражением соболезнования в связи с мощным наводнением на севере страны. Президент Лаоса Буннянг Ворачит выразил надежду, что "корейский народ, верный традиции взаимной выручки, сумеет преодолеть все трудности и в кратчайшие сроки вернуть жизнь на пострадавшей от ударов стихии территории в нормальное русло благодаря усилиям Ким Чен Ына, ТПК и правительства страны".