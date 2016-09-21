В Москве задержаны подозреваемые в вымогательстве более 11 млн рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала в Москве участников этнической организованной группы, подозреваемых в вымогательстве более 11 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны 33-летний уроженец Северо-Кавказского региона и 33-летний уроженец Самарской области", - сказала Волк, отметив, что операцию по задержанию проводили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы при поддержке СОБР "Рысь".

Установлено, что с июня этого года злоумышленники неоднократно выдвигали незаконные требования предпринимателю вернуть несуществующий долг в размере более 11 млн рублей, угрожая расправой над ним и членами его семьи, а также уничтожением принадлежащего ему имущества.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере"). Проводятся мероприятия для установления возможных соучастников преступлений и дополнительных эпизодов противоправной деятельности.