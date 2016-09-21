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СМИ: два танкера столкнулись у побережья Бельгии

Происшествия
21 сентября, 9:52 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина
Непосредственной угрозы затопления судов или разлива нефти нет
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БРЮССЕЛЬ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Легкое столкновение двух танкеров произошло в среду у побережья Бельгии. Пострадавших и угрозы разлива нефти нет. Об этом сообщил телеканал RTL.

По данным телеканала, столкновение произошло в 30 км от порта Остенде. В результате судам нанесен материальный ущерб, пострадавших нет. Также нет непосредственной угрозы затопления судов или разлива нефти.

Бельгийские власти начали расследование. По предварительной информации, один из танкеров стоял на якоре, второй врезался в него в открытом море. Столкнувшиеся суда несут флаги Либерии и Маршалловых островов.

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