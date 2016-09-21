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Кассир столичного банка похитила 700 тыс. рублей

Происшествия
21 сентября, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
По данным полиции, менеджер-кассир одного из московских банков, воспользовавшись служебным положением, оформила кредитный договор, используя чужой паспорт
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали кассира столичного банка по подозрению в краже 700 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московской полиции.

"Полицейские задержали сотрудницу банка, 23-летнюю уроженку Кемеровской области, по подозрению в хищении 700 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе. По данным полиции, менеджер-кассир одного из московских банков, воспользовавшись служебным положением, оформила кредитный договор, используя чужой паспорт.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде", - заключили в полиции.

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