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Суд во Владивостоке приступил к рассмотрению дела о нападении на журналиста "России 1"

Происшествия
21 сентября, 10:19 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
На корреспондента напали в июне 2016 года, когда он готовил материал о деятельности арестованного мэра Владивостока Игоря Пушкарева
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ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Фрунзенский районный суд Владивостока приступил в среду к рассмотрению по существу уголовного дела по факту нападения на журналиста телеканала "Россия 1" Павла Брыкина, сообщил корреспонденту ТАСС представитель прокуратуры Приморского края.

Корреспондент программы "Дежурная часть" телеканала "Россия 1" готовил материал о деятельности арестованного мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Седьмого июня 2016 года на улице Алеутской в центре города двое мужчин, которые оказались охранниками фигурирующего в деле предприятия "Владивостокский бутощебеночный завод", применили к журналисту физическое насилие, а также угрожали расправой, отмечали следователи.

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"Суд приступил сегодня к рассмотрению по существу уголовного дела по факту нападения на журналиста телеканала "Россия 1" Павла Брыкина. На сегодняшнем заседании зачитывается обвинительное заключение и устанавливается порядок исследования доказательств, собранных обвинением", - сказал представитель прокуратуры.

Как уточнили в пресс-службе суда, заседание проходит без потерпевшего и в закрытом для прессы режиме.

Фигуранты дела, сотрудники охраны ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод" Олег Фецыч и Антон Таюрский, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом"). В июле суд избрал в отношении обвиняемых в качестве меры пресечения домашний арест.

В качестве меры пресечения в отношении обвиняемых избрано содержание под домашним арестом до середины декабря этого года.

Мэр Владивостока обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. По возбужденному против него уголовному делу проходят директор предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников, а также брат арестованного мэра Андрей Пушкарев.

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