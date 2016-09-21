Мосгорсуд подтвердил решение по иску Якунина к основателю "Смотра.ру" Китуашвили

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законными решения Бутырского суда столицы по искам к основателю портала "Смотра.ру" Эрику Китуашвили о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданных начальником столичного главка МВД Анатолием Якуниным, главой столичной ГИБДД Виктором Коваленко и командиром 6-го спецбатальона ДПС ГИБДД Константином Васютой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
"Определением Мосгорсуда решения суда первой инстанции оставлены без изменения, апелляционные жалобы Китуашвили - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
29 июня Бутырский суд признал несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию высказывания Китуашвили, сделанные им в адрес Якунина, Коваленко и Васюты 22 февраля в ходе заседания в Тверском суде. Тогда Китуашвили публично заявил, что они берут взятки. Согласно решению суда, Китуашвили обязан опровергнуть эти высказывания.
Не согласившись с решением Бутырского суда, Китуашвили обжаловал его в Мосгорсуд. 20 сентября Мосгорсуд отклонил апелляцию.