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Мосгорсуд подтвердил решение по иску Якунина к основателю "Смотра.ру" Китуашвили

Происшествия
21 сентября, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
По решению нижестоящей инстанции, Китуашвили обязан опровергнуть высказывания, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию начальников главка МВД и столичной ГИБДД и командира спецбатальона ДПС
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законными решения Бутырского суда столицы по искам к основателю портала "Смотра.ру" Эрику Китуашвили о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданных начальником столичного главка МВД Анатолием Якуниным, главой столичной ГИБДД Виктором Коваленко и командиром 6-го спецбатальона ДПС ГИБДД Константином Васютой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

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"Определением Мосгорсуда решения суда первой инстанции оставлены без изменения, апелляционные жалобы Китуашвили - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

29 июня Бутырский суд признал несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию высказывания Китуашвили, сделанные им в адрес Якунина, Коваленко и Васюты 22 февраля в ходе заседания в Тверском суде. Тогда Китуашвили публично заявил, что они берут взятки. Согласно решению суда, Китуашвили обязан опровергнуть эти высказывания.

Не согласившись с решением Бутырского суда, Китуашвили обжаловал его в Мосгорсуд. 20 сентября Мосгорсуд отклонил апелляцию.

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